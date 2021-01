Barcellona, mozione per l’ampliamento della via di accesso alla Chiesa di Santa Maria di Fatima

Il Movimento Città Aperta e il Gruppo 5 Stelle di Barcellona Pozzo di Gotto, per il tramite del gruppo consiliare Città Aperta, hanno presentato una mozione per chiedere la realizzazione della strada, prevista dal PRG, di collegamento tra Via Gianani e Via Generale Angelo Cambria e l’ampliamento dello spazio di accesso adiacente la Chiesa di Santa Maria di Fatima.

La richiesta considera che la realizzazione di entrambe le opere sarebbe di aiuto sia per la fruizione del luogo di culto, sia in generale per il miglioramento del flusso veicolare dell’intera area interessata.

Il gruppo si impegna, dunque, a verificare che il Comune abbia recepito la donazione dell’appezzamento di terreno adiacente la Chiesa di Santa Maria di Fatima, adoperandosi successivamente per l’allargamento della via di accesso alla Chiesa sfruttando detto terreno.