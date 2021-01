Barcellona, richieste nuove misure di contenimento alla diffusione del Covid-19

I consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Carmelo Pino, Fabiana Bartolotta, Gianfranco Benenati, Angelita Pino, Tommaso Pino, Tindaro Grasso, attraverso una mozione, hanno chiesto al sindaco Pinuccio Calabrò l’adozione di ulteriori misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.

Tra le misure richieste vi sono l’obbligo di elimina-code presso gli uffici postali e le banche, negli uffici e attività commerciali e in generale per tutti i locali aperti al pubblico; rendere obbligatorio l’installazione e la manutenzione di stazioni igienizzanti per bancomat o distributori automatici, carrelli, maniglie e altri oggetti sottoposti al continuo contatto da parte dei cittadini.

La Giunta comunale propone, inoltre, l’implementazione e la funzionalità di servizi di prenotazione telefonica degli uffici postali e il rilascio di certificati in via telematica mediante autenticazione “SPID”; idonei controlli da parte del Corpo della Polizia Municipale sull’osservanza delle misure in vigore.