Bollettino Coronavirus: 1439 positivi e 35 morti in Sicilia

Sono 1.439 i nuovi positivi registrati oggi nella nostra isola. Sono questi i dati del nuovo bollettino del Ministero della Salute, in base al quale cresce il numero dei morti, che in un solo giorno sono stati 35, così come sale il numero dei ricovero +16, anche se diminuiscono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva. Il numero dei tamponi, che da due giorni comprende anche i test rapidi, è di 44.527.

I positivi in provincia di Messina sono 245 in calo rispetto ad ieri, anche se comunque i dati risentono come sempre di un calo dei tamponi antigenici che si registra come al solito nel weekend. I nuovi positivi sono così ripartiti tra le altre province siciliane: Catania 431, Palermo 388, Trapani 44, Siracusa 192, Ragusa 53, Caltanissetta 59, Agrigento 22, Enna 5.

Dei 35 morti due sono della provincia di Messina: sono a Messina, un 68enne di Milazzo deceduto al Policlinico e una 73enne al Papardo.

In Italia oggi si registrano 12.415 nuovi casi di positività al Covid e un totale di 377 morti. Sono 12.415 i test (molecolari e antigenici) positivi al Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 5,9%.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 124. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono in calo di 27 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.757.

☠️ 82.177 (+377) morti

👱🏼‍♂️1.745.726 (+16.510) guariti

🤧553.374 (-4.343) Att. Positivi

😷Totale contagi da inizio epidemia 2.381.277(+12.415)

🏥 -17 Terapie Intensive / -27 Ricoveri

🧪 Effettuati 211.778 Tamponi

🧮Tasso Positività 5.9% (-0.4%)

💉Tot. vaccinati 1.123.021 (+63.727)