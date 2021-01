Coronavirus, in Sicilia si sfiorano i 2000 casi e 38 morti nelle ultime 24 ore

La Sicilia sfiora, ancora una volta, i duemila nuovi casi da Coronavirus in sole 24 ore. E’ la regione con il maggiore incremento dopo la Lombardia, che ne ha 2.134. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi contagi nell’Isola sono 1.954 (appena 9 in più di ieri), le vittime 38 e i guariti 1.509 (217 in meno di ieri).

Aumentano anche i numeri dei ricoveri anche se in maniera più lenta rispetto ai giorni scorsi: ci sono 2 posti occupati in più in terapia intensiva (per un totale di 212) mentre i ricoveri in regime ordinario aumentano di un’unità, da 164 a 165, di cui 100 al Policlinico, 39 al Papardo e 26 a Barcellona.

La divisione dei nuovi casi nelle ultime 24 ore per provincia: Catania con 443, Palermo 423, Messina 434, Trapani 189, Siracusa 154, Ragusa 51, Caltanissetta 120, Agrigento 76, Enna 64.

In leggera crescita la curva epidemica anche in Italia. Si registrano 16.310 nuovi casi di cui 15.446 identificati da test molecolare (9.46%) e 864 dai tamponi rapidi. I decessi nelle 24 ore sono 475 (ieri 477), per un totale di 81.800 vittime da inizio epidemia.