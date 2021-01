Barcellona, tavolo tecnico in Commissariato per coordinare i controlli anti Covid-19

I sindaci di Barcellona e Milazzo, hanno partecipato ieri pomeriggio alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Maria Carmela Librizzi. All’ordine del giorno c’era il coordinamento dei controlli per il rispetto delle misure adottato a livello nazionale e regionale per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Il primo cittadino della città del Longano, Pinuccio Calabrò, così come il collega di Milazzo, Pippo Midili hanno manifestato al Prefetto le esigenze del territorio in ordine ai controlli, dovuti alla carenza di personale. Dal funzionario è stata confermata l’impossibilità di utilizzare l’Esercito, così come richiesto dai sindaci, perchè impegnati nella distribuzione del vaccino, ma ha assicurato che può esserci un supporto da parte delle forze dell’ordine, ovviamente nei limiti delle disponibilità di organico.

“Subito dopo – afferma Calabrò in una nota – è stato convocato il tavolo tecnico presso il commissariato di Barcellona, durante il quale ho interloquito con il Commissario della Polizia di Stato, con il Capitano dei Carabinieri, con il Tenente della Guardia di Finanza e con il Vice Comandante della Polizia Municipale. Tutte le parti hanno manifestato la loro determinazione per mettere in atto controlli più stringenti su tutto il territorio comunale in occasione del fine settimana. Saranno fatte rispettare tutte le norme anti contagio ed applicate eventualmente tutte le sanzioni previste. Il Covid-19 si è dimostrato un nemico pronto ad approfittare della benché minima distrazione. Proprio per questo occorre essere quanto più accorti possibile e non lasciare nulla al caso”.