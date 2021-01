Punti di vista: oggi alle 19, appuntamento con Marica Cappello

Questo pomeriggio alle ore 19.00 sui nostri canali social facebook e youtube, all’interno del format ‘Punti di vista’, sarà ospite la dottoressa Marica Cappello, Presidente di AIGO – Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri.

Nel format pensato per l’interazione con i protagonisti, un appuntamento d’eccezione per parlare della mission dell’associazione e dell’azione in tempi di pandemia, con un occhio a criticità e qualità dei servizi emersi in un tempo difficile.

Laureata nel 1985, Marica Cappello, si è specializzata in Medicina Interna nel 1990 e in Gastroenterologia nel 1994, ha completato la sua formazione scientifica nel Regno Unito frequentando negli anni 1989-90 come research fellow la Gastroenterology Unit del John Radcliffe Hospital di Oxford (UK) dove si è occupata di immunologia intestinale. Dal 1998 è Dirigente Medico presso il Policlinico di Palermo, dal 2003 è responsabile dell’Ambulatorio dedicato alle IBD dell’UOC di Gastroenterologia ed Epatologia, riconosciuto centro HUB della Rete Regione Sicilia per le Terapie Biologiche. Ha in follow-up circa 1300 pazienti, di cui 400 in terapia con farmaci biologici. Ha una vasta esperienza nel campo della malattia celiaca dell’adulto (ha in follow-up circa 200 pazienti) ed è referente per il suo centro, riconosciuto come HUB dall’Assessorato alla Salute per la Rete Regionale per la Malattia Celiaca. È il referente regionale per l’Insufficienza Intestinale Cronica. È membro attivo delle seguenti società scientifiche: AIGO (attuale Presidente regionale), Ig-IBD (contributing expert nella stesura delle linee guida sull’uso dei biologici, di steroidi ed immunosoppressori, sulla safety, referente regionale), componente Comitato Scientifico Regionale AIC Sicilia, ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization). È stata relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo delle IBD della celiachia, della nutrizione clinica.