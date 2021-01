Al via i lavori di manutenzione della strada provinciale “Falcone-Santa Barbara”

Questa mattina, il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha consegnato i lavori di manutenzione della strada provinciale “Falcone-Santa Barbara” alla ditta aggiudicataria “Fresta Rosario Antonio”, per un importo complessivo di 1.5 milioni di euro.

L’intero tracciato ha uno sviluppo di circa 12 chilometri e collega il centro abitato di Falcone con la frazione di Toscano, a pochi chilometri dall’abitato di Montalbano Elicona. Gli interventi prevedono il ripristino della sede stradale e il consolidamento corticale della strada e che rappresenta un’opera estremamente importante per il collegamento del comune nebroideo. I lavori prevedono, inoltre, la regimentazione delle acque meteoriche di superficie mediante il miglioramento delle pendenze ed il rifacimento del manto stradale per uno sviluppo complessivo di oltre sette chilometri.

Ulteriori interventi di manutenzione saranno effettuati sulla strada provinciale 140 di Sant’Angelo di Brolo, per la messa in sicurezza di un muro pericolante e il consolidamento corticale delle pareti rocciose sovrastanti l’arteria stradale per un importo complessivo di milione di euro. Entrambe le opere sono state finanziate dall’Assessorato regionale alle infrastrutture, nell’ambito del programma sulla viabilità provinciale.

Nelle due opere, Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Anna Chiofalo e progettista l’ing. Antonino Sciutteri, entrambi tecnici interni della Città Metropolitana.

“Siamo riusciti – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano – ancora una volta a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati, appaltando e consegnando i lavori, in una progressione che cambierà la realtà infrastrutturale del nostro territorio, il tutto con personale interno della Città Metropolitana, con un risparmio di risorse che potranno utilmente essere utilizzate per altri interventi”.