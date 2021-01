Slitta il rientro nelle scuole: alle superiori si torna in classe l’11 gennaio

Il Consiglio dei Ministri ha rinviato l’apertura delle scuole superiori in presenza al 50% all’11 gennaio 2021. Scuole elementari e medie, invece, riprenderanno normalmente e in presenza il 7 gennaio.

Come si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi in piena notte, al termine del Cdm, il decreto interviene anche sull’organizzazione dell’attività didattica delle scuole superiori, con “la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio”.

Per capire la programmazione futura del rientro tra i banchi di scuola in presenza sarà fondamentale il report dell’Iss dell’8 gennaio che, dopo le restrizioni natalizie, rimodulerà i “colori” delle Regioni a seconda dell’andamento del contagio. Report che dovrà tenere conto di un nuovo calcolo dell’indice Rt, più stringente.