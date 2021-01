Il Lions e Leo di Barcellona donano generi alimentari alle parrocchie di Calderà e dell’Idria

Grande soddisfazione per i gilet gialli dei Club Lions e Leo di Barcellona Pozzo di Gotto che, a fronte di un anno difficile appena concluso, si sono adoperati per far giungere nelle parrocchie del territorio gli aiuti concreti a supporto dei più bisognosi.

“Il risultato ottenuto – afferma Antonino Levita, Presidente dei Lions di Barcellona – non è solo merito di tutti soci Lions e Leo di Barcellona P.G., ma anche dei tanti benefattori vicini ai Clubs Service che hanno ancora una volta dimostrato sensibilità e concreta volontà di supporto verso la collettività. Anche in questo nuovo anno non mancheranno le occasioni per manifestare la vicinanza dei suddetti Clubs service verso la collettività tutta.”

Tra il 28 e 30 dicembre scorso, una rappresentanza dei Soci del Lions e Leo di Barcellona P. G. si sono adoperati per la consegna degli alimenti raccolti alle parrocchie di Calderà e dell’Idria, espletando ancora una volta un preziosissimo quanto apprezzato servizio volontario disinteressato e una continua presenza per fronteggiare i bisogni del territorio.