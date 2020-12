Le tappe di Ulisse in Sicilia in un percorso regionale: il nuovo ddl a firma Catalfamo (Lega)

“Ci sono luoghi in Sicilia che possono rivivere grazie alla mitologia. E’ il caso delle tappe che hanno ispirato Omero nell’avventura legata a Ulisse.” A dichiararlo è l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia per Salvini premier, primo firmatario di un disegno di legge per l’istituzione del percorso siciliano sull’Odissea.

“La nostra proposta normativa – afferma – intende istituzionalizzare le tappe dell’Odissea così come rappresentate nell’opera di Omero a riguardo dei siti culturali siciliani secondo gli studiosi. Sarebbero almeno quattro gli approdi siciliani a cui Omero si sarebbe ispirato per il suo viaggio con il suo eroe. Un percorso letterario, immaginario mai sviluppato in un’ottica turistica regionale nonostante i tanti articoli, pubblicazioni e guide turistiche mirino in tal senso. Alcuni di questi siti risultano già molto visitati per altri motivi o proprio per le leggende attorno al mito di Ulisse. Per esempio la Grotta di Polifemo a Milazzo, appartiene oggi a privati, è chiusa al pubblico ma continua a essere visitata da migliaia di turisti curiosi. Ed è proprio in questa sede che si propone di costruire un Museo dell’Odissea, un punto di approdo e di snodo per tutte le altre tappe siciliane rappresentate da Omero.”

“La presente legge propone di istituire un Museo all’interno della Cittadella Fortificata di Milazzo. Viene investito l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali per specificare le misure atte a valorizzare il percorso, viene creato un fondo ad hoc per la promozione in partnership con i Comuni dove si trovano i luoghi (Acitrezza per i Faraglioni dei Ciclopi, Messina per Scilla e Cariddi, Milazzo per la Grotta Polifemo, le Isole Eolie per la terra di Eolo), vengono promosse iniziative scolastiche per la conoscenza del percorso siciliano dell’Odissea e, infine, viene istituito un sito per il tour virtuale “via mare” del percorso stesso.”