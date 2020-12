Il barcellonese Anthony Bellinvia premiato nel concorso internazionale di Palmi

Anthony Bellinvia, allievo dei maestri Giuseppe Santamaria e Natalino Scaffidi, ha conquistato due importanti riconoscimenti nel quinto concorso internazionale della fisarmonica “Città di Palmi”. L’edizione 2020 si è svolta online nel rispetto delle norme anti Covid-19 e da diversi anni rappresenta un evento importante nell’ambito della musica, in particolare della fisarmonica.

La platea dei partecipanti era molto ampia con diversi musicisti provenienti da tutta Europa, a conferma dell’ampia diffusione di uno strumento che si è evoluto non solo esclusivamente per accompagnare il ballo, ma per far emergere un mondo che va oltre, con l’introduzione della musica classica suonata appunto con la fisarmonica.

Il musicista Anthony Bellinvia aveva già vinto in effetti la prima edizione del concorso nazionale (cat. varieté) che si era svolto alcuni anni fa sempre a Palmi. Nel corso della diretta Facebook della premiazione, quest’anno sono stati assegnati a Bellinvia il primo posto della cat. A “musica classica” e nella cat. A varieté, a pari merito con Giuseppe Fornaro, anch’esso un allievo dei maestri Santamaria e Scaffidi.