Barcellona, solidarietà ai cittadini in difficoltà: raccolta alimentare del Lions Club

Prosegue incessante l’azione del Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto sul territorio a supportato della collettività. Sono stati infatti raccolti generi alimentari per circa 240 kg che comprendevano conserve di pomodoro, biscotti, bibite, zucchero, olio, pasta, biscotti e merendine ed ancora panettoni, legumi, tonno, crema alla nocciola spalmabile.

Un particolare ringraziamento al Gruppo Bonina che ha risposto all’invito del Club con una importante donazione. Lo scorso mercoledì, il Presidente Antonino Levita ed una nutrita rappresentanza dei soci del Lions Club, con grande soddisfazione hanno provveduto a consegnare alle parrocchie di Santa Venera, Sant’Andrea e San Vito, i generi alimentari per fronteggiare i bisogni del territorio. A rappresentare il Governatore vi erano la Presidente della IV Circoscrizione Avv. Giuseppina Siracusa ed il Delegato al Service Distrettuale “Aggiungi un posto a tavola” Dr. Massimo Buda, entrambi soci del sodalizio barcellonese.

“È doveroso evidenziare – afferma il presidente Levita – l’importanza che un gesto concreto può rappresentare per tante famiglie in questo momento di particolare difficoltà non solo sotto l’aspetto meramente economico ma anche l’impatto emotivo che fa si che non ci senta “abbandonati” il che si armonizza perfettamente con il Natale ormai arrivato”.