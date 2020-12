Barcellona, richiesta l’adozione dell’area verde antistante la chiesa di Sant’Andrea

La tipografia Barone di Barcellona ha offerta la sua disponibilità ad adottare la nuova area verde realizzata nelle adiacenze della chiesa di Sant’Andrea e San Vito.

La scelta del titolare della ditta, Giuseppe Barone, si è proposto per garantire la manutenzione dell’area verde, con la piantumazione di fiori ornamentali. Si tratta anche di una scelte del cuore, come sottolinea lo stesso Barone: “Mio nonno era Giuseppe Giunta, il colono di quel terreno che veniva coltivato vigneto e tabacco, con un giardino di agrumi. La mia scelta è legata anche ad un valore affettivo legato ai miei nonni Giuseppe e Margherita Miano, componenti della stessa famiglia che negli anni scorsi hanno messo a disposizione della comunità la vecchia casa di famiglia, nel cuore del quartiere di Sant’Andrea, per far rappresentare un apprezzato presepe vivente”. A prospettare la possibilità di adottare quell’area. con una convenzione già applicata in precedenza, è stato il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino.