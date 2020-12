Punti di Vista, stasera alle 19 l’intervista a Paolo La Paglia direttore generale dell’Asp Messina

Appuntamento speciale per il format di 24live “Punti di Vista”, che stasera ospita l’intervista al direttore generale dell’Asp Messina, Paolo La Paglia. Il dirigente ha risposto alle domande del direttore di 24live Giuseppe Puliafito, dopo le tante polemiche legate alla gestione dell’emergenza Covid in provincia di Messina, dalle difficoltà di tracciamento alla funzionalità del Covid Hospital di Barcellona. Si è parlato anche del futuro del presidio Cutroni Zodda, che attende l’applicazione del piano ospedaliero che lo dovrebbe rivalutare ad ospedale di base, compresa l’emergenza-urgenza. La Paglia tra l’altro ha anticipato il potenziamento dell’unità di crisi del Covid-19, per garantire la comunicazione alle persone in isolamento domiciliare.

