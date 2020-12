Recovery Plan, Bucalo (FdI): “Sicilia tagliata fuori, da Cancelleri delitto perfetto”

In una nota, Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Lavoro, dichiara: “Dopo mesi di campagna elettorale la maggioranza ed il governo hanno gettato la maschera e per la Sicilia ancora una volta restano solo le briciole. Nel Recovery Plan non c’è traccia del Ponte sullo Stretto, del porto di Marsala, della metro di Palermo e dell’aeroporto di Milazzo. Insomma: le grandi infrastrutture non abitano nell’Isola più grande del Mediterraneo.”

“Gli esponenti siciliani del M5S – conclude – vadano a nascondersi e non si permettano di indicare come una conquista la velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina che ha già altri finanziamenti ad hoc. Sarà contento il vice ministro Cancelleri per due volte governatore mancato, che ha così compiuto il <<delitto perfetto>>”.