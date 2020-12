Covid-19, calano i contagi a Barcellona: avviato il drive-in a Portosalvo

Sono confortanti gli ultimi numeri della pandemia a Barcellona Pozzo di Gotto. Per il secondo giorno consecutivo si è registrato un calo nei contagi che il totale degli attuali positivi che scende a 229. Nella rilevazione di ieri sera sono quatto i nuovi positivi, con 10 persone risultate negative al Covid-19. Il totale scende leggermente, anche se resta un numero consistente di barcellonesi alla prese con l’isolamento domiciliare. Sono sempre 6 i ricoveri in ospedale.

E’ iniziato a Portosalvo lo screening di massa, richiesta in consiglio comunale, prima della consigliere Antonella Lepro e poi anche dai gruppi di minoranza, sull’intera popolazione del quartiere, che si sono registrati al numero di telefono predisposto dal Comune. L’assessore ai servizi sociali Roberto Molino ha coordinato le operazioni che hanno portato all’allestimento del drive-in in cui sono coinvolti non solo due unità dell’Usca, ma anche i volontari della Protezione civile Club Radio CB e della Croce Rossa di Barcellona.