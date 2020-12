Lotteria scontrini, da oggi al via le registrazioni per ottenere il codice. Cos’è e come fare

La lotteria degli scontrini è pronta a partire: da oggi primo dicembre sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. Si tratta di un nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico, aperto a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro.

La registrazione sul portale e l’ottenimento del codice lotteria rappresenta il passaggio indispensabile per far concorrere gli acquisti con moneta elettronica effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 alle estrazioni della lotteria che saranno mensili, settimanali e anche annuali. Al momento dell’acquisto, rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico, basterà mostrare il codice lotteria che verrà associato alla spesa effettuata e allo scontrino d’acquisto.

La procedura si sviluppa per tappe: accesso al portale e inserimento del codice fiscale, accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha), visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre, salvataggio sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria. Prima della generazione del codice lotteria, il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita del richiedente, segnalando eventuali errori. Nessun problema in caso di smarrimento, in quanto si possono ottenere fino a 20 codici lotteria associabili al proprio codice fiscale utilizzabili alternativamente tra loro.

Sono previsti due premi per l’estrazione annuale (un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per l’esercente); 20 premi per le estrazioni mensili (10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti) e 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire): 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.