Nella tarda mattinata di oggi, sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco per domare un incendio in un deposito di elettrodomestici a Torregrotta.

L’opera dei pompieri ha evitato la propagazione delle fiamme ad un vicino magazzino agricolo. Presente anche la Polizia municipale. Sono in corso accertamenti per la verifica delle cause del fatto.