Amministrative 2020, svelati gli assessori designati del centrosinistra

E’ ripresa stamattina la fase della presentazione delle lista con i candidati ad uno dei 24 scranni del Consiglio Comunale.

Dopo la prima giornata in cui sono state presente le sette delle 15 liste annunciate e definiti i nomi degli assessori del centrodestra e di Vox Italia, stamattina entro le 12 si presenteranno a Palazzo Longano i delegati delle altre 8 liste, tre del centrosinistra e cinque del centrodestra per completare il quadro degli schieramenti in vista delle elezioni del 4 e 5 ottobre 2020.

Si sono presentati anche i delegati del movimento Città Aperta, in cui è cresciuto politicamente il candidato a sindaco del centrosinistra Antonio Mamì. Oltre all’elenco dei 24 candidati al consiglio comunale, sono stati indicati anche i primi quattro assessori designati in caso di elezione. Si tratta di Roberto Iraci, già assessore nella giunta Collina, di Sergio Amato, che per un paio di mesi ha fatto parte della giunta Collica, prima della sfiducia, di Elisa Calabrò, esperta nel sociale, che sarebbe alla prime esperienza da assessore, e di Nino Novelli, segretario cittadino del Pd e consigliere comunale uscente.

In mattinata sono state presentate le liste di Lega, Fratelli d’Italia, Città Viva Barcellona nel cuore, Movimento 5 Stelle, Calabrò Sindaco e Diventerà Bellissima. Alle 11:45 è stata depositata quella del Partito Democratico.