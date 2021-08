Novara di Sicilia, sospesi gli eventi estivi per evitare gli assembramenti: la lettera del sindaco Bertolami

Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, davanti alle ultime disposizioni restrittive imposte dalla Regione, per il crescente aumento di contagi da Covid-19, a ridosso del Ferragosto ha deciso di sospendere gli eventi pubblici in cartellone da oggi e fino al 28 agosto. Per motivare una decisione sofferta, il primo cittadino ha pubblicato una lunga lettera sul profilo social del Comune montano, sottolineando come davanti al gran numero di persone che in questo periodo affollano il borgo, tra turisti e compaesani rientrati per incontrare parenti ed amici, è stato difficile ma necessario assumere questa scelta nell’interesse primario della salute pubblica.

“A seguito degli ultimi aggiornamenti circa l’andamento dell’epidemia e dei recenti nuovi aumenti dei casi di contagio da Coronavirus, soprattutto nella nostra Regione siciliana è in forte crescita il rischio di trasmissione del Covid-19. Come uomo e come cittadino novarese sono felice di vedere tanta gente animare il nostro magnifico paese, e mi piacerebbe che ciò avvenisse, non solo in estate e a ferragosto in particolare, ma tutti i mesi dell’anno. Come Sindaco e, quindi, come massima autorità sanitaria locale, scevro da condizionamenti e da ogni possibile coinvolgimento emotivo, ho il preciso dovere di tutelare la salute di tutti voi, di coloro che, emigrati per ragioni di lavoro o di studio, rientrano per incontrare familiari, parenti e vecchi amici, nonché di tutti quelli che vengono a visitare il nostro splendido borgo i quali, soprattutto nella stagione estiva e nella ricorrenza delle ormai arcinote spettacolari festività del mezz’agosto, giungono da ogni parte della Sicilia e, persino, da fuori regione. (…) Mi corre l’obbligo di precisare, inoltre, che nella giornata di venerdì 13 agosto, sono stato convocato dal Capo di Gabinetto della Questura di Messina, per analizzare, in modo particolare, la manifestazione religiosa del 15 agosto, in onore della SS. Maria Assunta in cielo, davanti al sagrato del Duomo. Lo stesso funzionario ha sollevato molte perplessità circa la possibilità di poter rendere omaggio alla Madonna Assunta, nell’identica maniera dell’anno precedente, il 2020, in quanto il Luogotenente della locale caserma si era espresso in modo negativo sull’andamento della manifestazione dell’anno precedente. (…) Non avendo personale sufficiente ad effettuare gli innumerevoli controlli che le manifestazioni estive, per quanto sopra indicato, richiedono, onde evitare possibili contagi, “se mai possibile, a meno di un miracolo”, né potendo contare sulla collaborazione di altre istituzioni, mi trovo costretto, mio malgrado e giocoforza, ad annullare e revocare, con ordinanza avente carattere contingibile e urgente, tutti i precedenti provvedimenti emanati da e/o su incarico di questa Amministrazione comunale con i quali vengono autorizzate le manifestazioni dell’estate novarese 2021, programmate a decorrere da oggi, 14 agosto 2021. Non possiamo e non dobbiamo allentare l’attenzione e la vigilanza. Tutti siamo chiamati alla massima collaborazione e ad esercitare, al massimo livello, la responsabilità personale per scongiurare una nuova imponente diffusione del virus”.