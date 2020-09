Rodì Milici, sabato 5 settembre incontro con l’autore Melo Freni

Sabato 5 settembre alle ore 18:00, presso Piazza San Filippo d’Agira di Rodì Milici, si terrà un incontro con l’autore Melo Freni.

L’evento, organizzato da Legambiente del Longano APS e l’Amministrazione Comunale di Rodì Milici, sarà l’occasione per inaugurare due targhe con la poesia “Longane” tratta dalla pubblicazione “Il senso delle cose” del 1965 con prefazione di Leonardo Sciascia edito da Flaccovio Editori.

Melo Freni è nato a Barcellona P.G., è cresciuto a Castroreale, poi a Messina e a Palermo, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Da procuratore legale, dopo una breve esperienza forense, che lo ha visto difensore anche in Corte di Assise, è entrato in RAI, per concorso nel 1963, alla sede di Palermo del Giornale Radio fino al 1970 e quindi a Roma, al TG1, fino al 1995, dove è stato anche redattore capo delle rubriche culturali. In letteratura ha esordito nel 1965 con Il senso delle cose, presentato da Leonardo Sciascia. Ha pubblicato dieci romanzi, cinque saggi, cinque raccolte di poesie. Sulla sua opera sono state svolte numerose tesi di laurea anche presso università straniere, ed è presente in prestigiose antologie critiche non soltanto italiane.