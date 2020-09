Covid-19, positivo un anestesista all’ospedale di Milazzo

La direzione sanitaria dell’ospedale Fogliani di Milazzo ha disposto la sospensione di tutta l’attività delle sale operatorie del presidio mamertino, dopo che è stata riscontrata la positività al Coronavirus per un anestesista in servizio presso la strutture di contrada San Pietro.

Nelle ultime 24 ore è iniziato la fase della verifica sulla presenza in sala operatoria del medico, rientrato in servizio nell’ultima settimana di agosto, per ricostruire i contatti ed avviare la procedura di tracciamento dei pazienti, soprattutto quelli già dimessi e rientrati nelle proprie abitazione. Per tutti sarà necessario sottoporsi al tampone di verifica dell’eventuale contagio.

Sempre a Milazzo sono risultati positivi due ragazzi rientrati dalla vacanze all’estero, a Malta ed in Spagna. Sono entrambi in isolamento domiciliare ed asintomatici.

In provincia di Messina, dopo il focolaio di Sant’Agata di Militello, sono sotto osservazione anche quelli di Giardini Naxos e Taormina, con un totale di 14 positivi, e quello della Libertylines, la compagnia marittima che collega Milazzo e Messina alle isole Eolie, con cinque marinai contagiati negli ultimi giorni.