Barcellona, weekend di controlli nei luoghi della movida. 2 persone denunciate

Nella notte tra sabato e domenica, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel comprensorio barcellonese, indirizzato alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle vigenti normative volte a contenere la diffusione del Coronavirus.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di:

un 22enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per guida in stato di alterazione psicofisica per avere un tasso alcolico superiore al limite consentito con il contestuale ritiro della patente di guida;

un 35enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per guida senza patente in quanto già revocata dalla Prefettura di Messina. Dai controlli effettuati il soggetto è risultato recidevo per la medesima condotta già negli anni 2015 e 2017.

un 40enne segnalato alla Prefettura di Messina in quanto risultato assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di modiche quantità di cocaina. All’esito degli accertamenti si provvedeva al ritiro cautelare della patente di guida.

Sono stati controllati oltre 70 automezzi e 105 persone, effettuando anche 4 perquisizioni personali e 5 perquisizioni ai veicoli. Sono state contestate 7 infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui 2 per la guida senza casco, 4 per guida senza cintura di sicurezza ed una per guida con patente scaduta.

Nel corso del medesimo servizio sono stati controllati 22 soggetti sottoposti a misure restrittive e di pubblica sicurezza. Sono stati effettuati specifici controlli su 4 attività commerciali in merito alle norme volte a contenere la diffusione del virus covid-19.