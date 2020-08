“Focu, Sangu e Amuri: la mia Sicilia”, l’artista Simone Fugazzotto ospite al DOP

L’artista con origini barcellonesi Simone Fugazzotto sarà ospite, martedì 25 agosto alle ore 18.30 presso i locali del bar DOP, per raccontare la sua espressione artistica, modellata attraverso varie esperienze in giro per il mondo, alla ricerca di un’identità unica.

Simone Fugazzotto ha costruito il suo rapporto con le arti visive fin dalla giovane età. Da bambino era un fumettista, durante l’adolescenza un amante della storia dell’arte, in Accademia un pittore.

Sebbene accademicamente formato, Fugazzotto si è distaccato dalle influenze classiche, sperimentando nuovi modi e fondendo figure, texture e mezzi espressivi.

Nei suoi dipinti, figure umane “sofisticate” in situazioni disparate sono combinate con la figura della scimmia, un esempio dell’armonia nella quale è possibile coesistere con la natura, un modello di semplicità e integrità. I suoi lavori sono stati esposti in diverse gallerie a New York, Parigi, Praga e Milano.