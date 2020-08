La Procura di Barcellona apre un’inchiesta per la morte della 22enne a Lipari

La Procura di Barcellona, guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti, ha avviato un’inchiesta per fare piena luce sulla morte di una ragazza di 22 anni, Lorenza Famularo, avvenuta stanotte all’ospedale di Lipari.

Per la ragazza, in preda a forti dolori all’addome, era stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Appena arrivata al pronto soccorso eoliano la 22enne ha perso la vita e non sono serviti gli interventi dispertati del personale sanitario in servizio presso il nosocomio di Lipari

Ad alimentare la rabbia dei parenti della ragazza c’è la circostanza che, nei giorni scorsi, si era presentata al pronto soccorso ed alla guardia medica, per gli stessi dolori allo stomaco. In entrambe le circostanza sarebbe stata rimandata a casa. Su questa circostanza e su tutta la vicenda, i carabinieri ed i magistrati dovranno fare piena luce, partendo dall’autopsia sul corpo della ragazza.

Il direttore generale dell’Asp Messina Paolo La Paglia, nell’esprimere il suo dolore per la morte della ragazza, ha garantito massima disponibilità dell’azienda a fare piena luce sulla vicenda: “Apprendo con dolore del drammatico evento di stanotte all’Ospedale di Lipari, dove la giovanissima Lorenza Famularo è stata sottratta all’amore e all’affetto di familiari e amici.

Porgo ai familiari, a nome dell’A.S.P. di Messina e mio personale, le più sincere condoglianze sapendo che niente potrà comunque lenire il dolore per la perdita di Lorenza. Assumo l’impegno con la famiglia di accertare con il massimo rigore i fatti, per verificare le dinamiche interne ed il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida”.