Alluvione di sabato, una famiglia di Sant’Antonio resta senza casa

Inizia la conta dei danni causati dalla bomba d’acqua che si è abbattutta sabato pomeriggio sulla zona Ovest di Barcellona Pozzo di Gotto e su Terme Vigliatore. E se c’è chi, dopo due giorni di incessante lavoro spalando fango ed acqua è riuscito a rendere di nuovo fruibile la propria abitazione, ci sono purtroppo anche persone che un tetto sotto il quale vivere da sabato scorso non ce l’hanno più. A segnalare a 24live.it la situazione drammatica in cui versa la sua famiglia è Elisabetta Buemi, che a causa dell’alluvione ha perso tutto. La sua abitazione, sita al primo piano in Via Statale Sant’Antonio angolo saja Carrisi, è stata seriamente danneggiata dalle violenti piogge che hanno flagellato il quartiere tanto da essere dichiarata inagibile dai tecnici dell’ufficio comunale.

Le infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto hanno praticamente distrutto il controsoffitto e causato delle crepe sulle pareti minando la stabilità dell’intero edificio. La casa è stata, quindi, sgomberata, lasciando di fatto senza alloggio i quattro componenti del nucleo famigliare, che attualmente sono ospiti di un B&B della zona.

Il resto dei danni l’ha provocato l’esondazione della saja Sant’Antonino, che ha invaso di fango il pianoterra e distrutto l’automobile della famiglia.