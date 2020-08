Barcellona, rinviato l’evento con Catena Fiorello causa maltempo

L’evento con Catena Fiorello, che doveva svolgersi questa sera nella villa Primo Levi di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato annullato a causa del forte maltempo che sta interessando tutta la Provincia.

A fronte dell’alluvione che ha interessato la città del Longano nel 2011, l’Amministrazione Comunale comunica il rinvio dell’evento per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, evitando spostamenti in macchina per raggiungere il Teatro.

La serata si terrà nella prossima settimana, in una data che verrà tempestivamente comunicata.