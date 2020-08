Barcellona, le strisce blu davanti al passaggio per i disabili: la ditta corre ai ripari

Da una parte c’è lo scivolo per disabili, con le strisce pedonali. Dall’altra, proprio in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, ci sono previste le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Diventava così contraddittorio lo scenario che si prospettava per il cittadino che, dopo l’avvio del servizio, avesse voluto attraversare la strada, a piedi o in carrozzina, con il rischio di finire il suo percorso contro una vettura parcheggiata.

L’inconveniente si è verificato sul Ponte Longano all’incrocio con la via Giovanni Spagnolo di Barcellona Pozzo di Gotto, per di più proprio sotto la sede del Municipio. A far notare il caso di “segnaletica impazzita” sono gli stessi cittadini, che dopo la notizia relativa all’avvio parziale dei parcheggi a pagamento, lamentano una situazione incredibile, considerando che il paradosso delle strisce blu posizionate proprio davanti alla discesa disabili, era ben visibile.

Preso atto dell’errore, l’Amministrazione comunale è corsa ai ripari incaricando il personale della ditta ad apporre una striscia nera su quella blu, ripristinando in tal senso il passaggio che con un’auto in sosta sarebbe stato ostruito. L’assessore Tommaso Pino ha assicurato che sarà effettuata un’attenta ricognizione degli stalli tracciati dalla ditta che gestirà il servizio di parcheggi a pagamento. Sulla copertura del torrente si è provveduto a ripristinare le area destinate al parcheggio libero, che nella prima fase dei lavori erano praticamente scomparsi. Gli spazi eliminati da Largo Santalco, di fronte all’istituto comprensivo Capuana Verga saranno spostate in altre zone della città, per garantire il numero di 400 stalli a pagamento previsti dal contratto. L’assessore Tommaso Pino ha comunque confermato che prima dell’avvio del servizio di sosta a pagamento si dovrà completate la segnaletica orizzontale nelle aree interessate e si sarà un avviso da parte del Comune per garantire la giusta informazione ai cittadini.