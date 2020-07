Coronavirus, 16 nuovi casi in Sicilia. Aumentano i ricoveri e i tamponi effettuati

Cresce ancora il numero dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute nel nuovo bollettino nazionale sull’emergenza Coronavirus, ci sono 16 positivi in più rispetto alla giornata di ieri, in tutta l’Isola.

Sono 28 i pazienti ricoverati con sintomi, due si trovano in terapia intensiva. Gli attuali contagi in Sicilia sono 275, mentre dall’inizio dell’emergenza sanitaria nella regione i pazienti dimessi sono 2730; 283, invece, i deceduti.

In Italia nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 9 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Solo la Valle D’Aosta non registra nuovi contagi.