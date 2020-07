Castroreale, collocate due nuove panchine in Piazza delle Aquile

La Torre di Federico II d’Aragona, il più antico monumento del comune di Castroreale, dopo un intervento di riqualificazione della parte esterna e delle zone adiacenti, torna ad essere fruibile a tutti i visitatori.

La risistemazione delle aiuole collocate lungo la salita della Torre e la ripulitura della muratura esterna hanno reso più bello ed accogliente il monumento, che è stato inserito nella rete di immobili pubblici di pregio “Valore Paese- DIMORE”, proposta come elemento di attrazione e accoglienza per la domanda turistico- ricettiva orientata verso i beni culturali.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione del territorio comunale, inoltre, sono state rimesse a nuovo tutte le panchine disseminate nelle piazzette. In particolare, in Piazza delle Aquile sono state installate anche due panchine artistiche di particolare rilevanza sociale. Il Sindaco ha infatti voluto attirare l’attenzione dei residenti e dei visitatori su due importanti tematiche civili e sociali, quali l’accoglienza dei migranti e la violenza sulle donne.

Ulteriori interventi sono stati programmati per abbellire il paese, come la collocazione di nuove infrastrutture destinate ai giochi per bambini e il completo restauro della cupola della Chiesa dell’Immacolata, altro gioiello del patrimonio artistico castrense che sarà riportato all’antico splendore.