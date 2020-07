Terme Vigliatore, viabilità pericolosa sul Lungomare Marchesana. La segnalazione dei residenti

I residenti della via Maceo Marina – Lungomare Marchesana del comune di Terme Vigliatore attraverso una petizione segnalano la particolare pericolosità di quel tratto di strada privo di opportuna segnaletica, di attraversamenti pedonali, di accorgimenti utili a prevenire la violazione dei limiti di velocità e del frequente mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica.

A causa di queste condizioni si vengono a determinare disagi per tutti i passanti e abitanti della via, quotidianamente esposti al pericolo di gravi incidenti. Per questo, i residenti chiedono all’Amministrazione un intervento urgente, atto a garantire la sicurezza della strada.