Scuola, Floridia (M5S): al via i lavori per l’edilizia “leggera”

Sono state pubblicate, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie finali dei fondi per l’edilizia scolastica “leggera”. A disposizione 330 milioni di euro per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli edifici scolastici alle norme anticontagio, in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Grazie a questi fondi Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare da subito i lavori di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

“Gli enti locali – afferma la Senatrice M5S Barbara Floridia – hanno risposto prontamente al Ministero e si è registrata una grande collaborazione. In Sicilia, solo con questo secondo avviso arriveranno 2.364.000,00 € e nella provincia di Messina ne godranno i comuni di Alì Terme, Lipari, Nizza di Sicilia, Rometta e Tripi. Fino a qualche anno fa tutto questo sarebbe stato impensabile. Una ulteriore prova che il lavoro sinergico e serio ripaga degli sforzi profusi.”