Il sedicenne barcellonese Giuseppe Milone conquista il titolo “Re dell’Etna”

Si è laureato il più giovane “Re dell’Etna”. A guadagnarsi questo titolo, conferitogli l’8 luglio scorso dal parco ciclistico dell’Etna, è stato il sedicenne barcellonese Giuseppe Milone. Il ragazzo, che coniuga una grande passione per il ciclismo con gambe agili e forti, ha percorso in Mountain Bike tutti e sei versanti dell’Etna totalizzando 205,6 km con 7000 m di dislivello in 12 ore e 45 minuti. Si tratta di un record che nessuno dei suoi coetanei aveva ancora raggiunto e che gli ha fatto meritare il titolo ambito, che lo rende tanto orgoglioso.