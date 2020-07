Barcellona, la segnalazione di un cittadino: “Non c’è un piacere minimo a stare qui”

Riportiamo la segnalazione di un lettore esasperato dalle situazioni di igiene pubblica ambientale di Barcellona Pozzo di Gotto e dall’atteggiamento di alcuni cittadini che conferiscono illecitamente i rifiuti, creando un grave danno per tutta la collettività, all’ambiente e al decoro urbano.

“Scrivo dalla zona di San Giovanni, nei pressi della postazione dell’isola ecologica vicino gli uffici della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. La situazione è semplicemente vergognosa, ingiudicabile e pessimo è l’atteggiamento della popolazione, che educatamente definisco incivile. Tutto questo mentre in mezzo si trova il vecchio passaggio ferroviario posto in zona San Giovanni, e ancora sotto il possesso delle FS, oramai da decenni ed elegantemente incurato. Ho fatto numerose segnalazioni al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, auspicando interventi ovviamente mai effettuati. È incredibile come nel 2020 ci si trovi di fronte a tali scempi, l’amministrazione, la repressione, dove sono? Barcellona Pozzo di Gotto è invivibile, non c’è un piacere minimo a stare qui.”