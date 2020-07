Capo d’Orlando, chiedeva l’elemosina simulando una finta gobba. Denunciata 54enne

Lo scorso fine settimana, i poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando hanno denunciato in stato di libertà una donna di nazionalità rumena di 54 anni senza fissa dimora, per esercizio molesto dell’accattonaggio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La donna è stata sorpresa, per le vie del centro palatino, mentre con modalità vessatorie e ostentando deformità fisiche faceva insistenti richieste di elemosina a passanti e a clienti di attività commerciali.

La cinquantaquattrenne è stata fermata e condotta negli uffici di Polizia, dove a seguito dei successivi rilievi fotodattiloscopici, è risultato che era già stata fotosegnalata con altre generalità. A seguito di una perquisizione è stato accertato che la donna in realtà nascondeva sotto l’abbigliamento un cuscino per simulare una gobba al fine di destare l’altrui pietà. La stessa è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 6,5 cm.