Barcellona, degrado in piazza Convento a Sant’Antonino. La segnalazione di Vox Italia

Il consiglio direttivo del circolo Vox Italia ha segnalato alla redazione lo stato di degrado in cui versa piazza Convento a Sant’Antonino, popoloso quartiere di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Si aspettano le 19:00 – scrivono Francesca Fugazzotto, Tonino Scarpaci e Giuseppe Crisafulli – per un po’ di refrigerio in questi afosi giorni d’estate. Sotto la bella chioma verde di un albero, in una grande piazza, dove i bambini giocano sotto l’occhio vigile dei genitori e gli anziani chiacchierano, seduti sulle panchine. Scene ordinarie se lo si potesse fare. Ma la bella piazza Convento a Sant’Antonino, ambito bacino di voti ad ogni tornata elettorale, oggi versa in condizioni pietose, con le giostrine impraticabili ai piccini. Simbolo dell’incuria e dell’abbandono; immagini distanti anni luce da ciò che ogni comune cittadino può definire buona amministrazione.”