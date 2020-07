Rodì Milici, seconda edizione dell’infiorata in onore dell’Immacolata Concezione

L’Associazione “Pedalare” di Rodì Milici, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, prevista nei giorni 1 e 2 agosto, ha organizzato la seconda edizione dell’infiorata curata da Umberto Cipriano.

L’Associazione, nata per essere al servizio della comunità con lo scopo di analizzare i molteplici argomenti inerenti la cittadinanza rodiese, svolge le proprie attività con tutti coloro che vedono in essa un luogo di crescita per condividere un’idea o un progetto.

I visitatori potranno ammirare l’infiorata nella via Campania, Piazza Martino, Vico Poeta e nelle scalinate della chiesa di Rodì.