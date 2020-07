tra musica, disegno e poesia

“Il disegnare induce la mente creativa a esporre i propri meccanismi. Il disegnare dischiude il cuore del pensiero visivo, risveglia magicamente l’immaginazione. Il disegnare è un atto di meditazione”. (Edward Hill)

“Piccole storie dipinte” , è un nuovo progetto di DumTakPower in collaborazione con la casa editrice Oakmond Publishing, che promuove la divulgazione della letteratura unita alla musica e ai disegni.

Dedicare a chi si ama, ad un amico, per un’occasione importante, per una ricorrenza, un pensiero, una poesia. Presentare la letteratura in veste di performance visiva, dove i disegni vengono realizzati in diretta senza interruzioni, sincronizzati alla musica, che ne modifica le andature delle immagini, dove il ritmo dei testi si plasma attraverso gli accenti musicali. Una magia, dove il disegno è prima una linea e poi un continuo mutare tra le forme. La trasformazione del segno grafico in similitudine letteraria. Disegni interamente realizzati a partire dal foglio bianco con penne acquarellate. Tante le collaborazioni con autori di testi e poeti come Piergiorgio Pulixi, Valerio Varesi, Cettina Calio’, la giornalista della Rai Adriana Pannitteri , con i compositori come Antonio Vasta, il Duo di Chitarre Classiche Imbesi Zangarà ( di cui sono componente), Cesare Frisina, Marco Corrao, Carmelo Venuto, Marco Corbino e il Maestro Franco Mezzena, tra i violinisti e direttore d’orchestra più importanti al mondo.

Molte volte non siamo in grado di esprimerci a parole, perchè ci nascondiamo dietro un messaggio di testo o il vocale piuttosto che esprimere a pieno i nostri sentimenti. Forse avremmo perso l’abitudine? O abbiamo semplicemente paura? Per saperne di più di questo straordinario progetto, basta iscriversi alla newsletter di Dumtakpower, per conoscere, scegliere e, perchè no, dedicare un pensiero alla vostra persona del cuore, usando poesie già note o addirittura componendo voi stessi i versi, che poi verranno musicati e disegnati. Una ventata di novità e di arte in un periodo in cui abbiamo bisogno di riscoprire il valore della bellezza.