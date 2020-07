L’Igea lavora sulle conferme: restano Genovese, Lo Monaco, Tricamo, Mondello, Crifò e Aveni

L’Igea 1946, dopo la conferma del tecnico Beppe Furnari, lavora per definire la rosa per la prossima stagione. La priorità è definire le conferme di quei giocatori che rientrano nel progetto sportivo dell’allenatore.

La società del presidente Stefano Barresi ha annunciato gli accordi con il portiere Antonio Lo Monaco, il difensore centrale Stefano Tricamo, il difensore esterno Alberto Mondello, la mezzala Francesco Crifò e gli attaccanti Fabio Aveni (nella foto con il ds Massimo Italiano) ed Antonio Genovese. Per oggi è previsto un incontro per chiudere l’intesa con i giovani Davide Leo e Francesco Sciotto, pronti a vestire ancora la maglia giallorossa.

Restano in piede le trattative per il prolungamento con elementi della rosa che hanno conquistato la promozione in Eccellenza, tenendo sempre conto di un budget condizionato dall’emergenza Covid.

Sul fronte dei volti nuovi, sono stati avviati contatti l’attaccante d’origine finlandese Kalle Multanen, 31 anni di 185 centimetri, reduce della prima esperienza calcistica italiana con il Giorgione, nella serie D veneta. Non si è mai accesa la pista che dava per avviato un dialogo con il difensore Mario Russo.