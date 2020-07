Leo Club Barcellona, Domenico Levita è il nuovo presidente

Il 1º Luglio segna l’inizio di un nuovo anno sociale che vede alla guida del Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto il neo eletto Presidente Domenico Levita, subentrato all’immediato Past Presidente Alessandra Borgia.

Il Presidente Levita, dalla sua elezione, avvenuta in modalità telematica nel mese di Aprile, ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo di Club che lo coadiuveranno: Alessandra Borgia (Immediato Past Presidente), Guglielmo Siracusa (Vice Presidente), Matilde Accetta (Segretario), Maria Francesca Torre (Vice Segretario), Chiara Maio (Tesoriere), Mary Flaccomio (Vice Tesoriere), Francesco Romano (Cerimoniere), Costanza Torre (Addetto Stampa), Anna Rossitto e Fabiana Simonetta (Addette Social Media), Liliana Marchetta, Francesca Quattrocchi ed Emmanuele Bisignani (Consiglieri).

Nella sua prima dichiarazione il neo-presidente ha voluto ringraziare tutti i soci per la fiducia dimostratagli e ha voluto tracciare una prima linea guida per quello che sarà l’operato del Club nell’anno sociale iniziato.

“Durante questo tragico periodo – afferma Domenico Levita – in cui tutto il mondo si è dovuto confrontare con il COVID-19 si è compresa l’importanza di alcune tematiche, prima fra tutte quella del volontariato. Quest’anno, infatti speriamo di poter avviare un progetto che faccia comprendere ai giovani delle scuole medie e superiori, così come l’abbiamo compreso noi Leo, l’importanza del volontariato, che si è dimostrato, in questa crisi, un fondamentale alleato per tutte le Istituzioni.”

“Spero vivamente – ha concluso il neo Presidente – che anche quest’anno il Club, così come ha fatto nei suoi 45 anni di storia, possa dare aiuto e sostegno concreti alle nostre comunità sempre in stretta collaborazione e sintonia con il nostro Lions Club padrino ”