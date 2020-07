Pace del Mela, conducente resta incastrato con le gambe tra lo sportello e l’auto ribaltata

Grave incidente stradale questa mattina in contrada Portella, nel comune di Pace del Mela. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo per estrarre dalle lamiere un uomo, rimasto incastrato con le gambe tra lo sportello e il mezzo ribaltato.

La squadra, con APS (auto pompa serbatoio) e PICK-UP attrezzato, ha utilizzato cavi e cordami per mettere in sicurezza il mezzo e cuscini vetter con centralina per sollevarlo da terra, permettendo così di estrarre il ferito e affidarlo al personale del 118 che ha ritenuto opportuno trasportarlo, tramite elisoccorso atterrato nelle immediate vicinanze, al nosocomio più vicino.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, ancora ignote.