Orsa Basket, confermato il preparatore Antonio Nania

L’Orsa Basket Barcellona ha confermato Antonio Nania per il delicato ruolo di preparatore della formazione affidata a coach Pippo Biondo, che affronterà il prossimo campionato di serie C.

“Competenza, professionalità, grinta e umiltà – si legge nel comunicato – sono solo alcune delle qualità del prof. Antonio Nania. Gli sono bastati pochi minuti per condividere il nostro nuovo progetto sportivo e con orgoglio comunichiamo che sarà lui il preparatore fisico che affiancherà coach Biondo, in uno staff tecnico di primo livello e composto da barcellonesi.

Lo staff sarà completato nei prossimi giorni con un addetto alle statistiche, che avrà anche il compito di affiancare il coach nella gestione tecnica della squadra, il cui roster sarà completato nei prossimi giorni”.

Dopo le conferme di Yusuf e Bangu e la firma di Juganzon, la dirigenza e lo staff tecnico stanno lavorando per completare il puzzle del roster giallorosso e già nelle prossime ore potrebbe arriva la firma di un playmaker, che la scorsa stagione ha ben figurato in Serie C Silver.

Altro tassello mancante è quello di un’ala forte e il sogno nel cassetto potrebbe essere il ritorno di Rolands Oplaves, che dopo la sfortunata stagione passata potrebbe ritornare nella città del Longano. “A prescindere dalle qualità tecniche e fisiche dei singoli giocatori da tesserare – precisa il dirigente Bartolo Mancuso – quello che maggiormente interessa alla società è la condivisione di questo nuovo corso. Il nuovo progetto dovrà poggiare sulla voglia dei ragazzi di vestire la maglia dell’Orsa senza se e senza ma. In questi anni abbiamo dimostrato di essere una società seria, affidabile e siamo convinti che anche questa volta i risultati ci daranno ragione”.