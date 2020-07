Lions club di Patti, passaggio di campana: Giuseppe Pipitò è il nuovo presidente

Il Lions club di Patti ha celebrato il tradizionale rito del “Passaggio della campana”, evento che sancisce in forma solenne la nomina del nuovo presidente per l’anno sociale 2020-2021. Al presidente Mario Adamo è subentrato Giuseppe Pipitò, già dirigente medico dell’Asp di Messina.

Dopo aver ringraziato il Consiglio Direttivo, i soci e tutti i volontari per il sostegno ricevuto, il presidente uscente ha illustrato tutte le attività svolte, ricordando anche le iniziative di solidarietà sociale fatte sul territorio durante il difficile momento legato all’emergenza sanitaria Covid-19.

Il neopresidente Pipitò ha ringraziato i soci del Club per l’importante incarico e ha indicato poi a grandi linee il suo programma per il nuovo anno sociale. Tra gli interventi, anche quello di Mariella Sciammetta, socia del club di Patti, eletta recentemente governatore del Lions Club, distretto 108Yb Sicilia, che ha colto l’occasione per presentare anche il DG team composto da Diego Taviano (segretario), Lucrezia Lorenzini (cerimoniere) e Luciano Calunniato (tesoriere).

Al passaggio della Campana erano presenti, tra gli altri il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Avv. Salvo Giacona e il vicegovernatore, Dott. Maurizio Gibilaro.