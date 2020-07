Oliveri, avviato il programma estivo con una nuova formula “Gocce d’estate”

Il Comune di Oliveri, nonostante i mesi critici dovuti alla pandemia Covid19, ha deciso di avviare un programma estivo di eventi con una formula inedita chiamata “Gocce d’estate”.

“La soluzione a “gocce” – afferma il sindaco Iarrera – è l’unica formula possibile per non rinunciare all’estate, è stata studiata per affrontare in modo corretto il periodo in cui viviamo con molto realismo.”

“Quest’anno – afferma l’Assessore al Turismo e allo Spettacolo Francesco Scardino – il programma estivo sarà distillato in maniera tale da rispettare le norme che ci troveremo davanti. Non vogliamo rinunciarci ed è per questo che sarà un programma dinamico. A causa del covid19 gli addetti ai lavori si trovano in grande difficoltà, quindi dovremo necessariamente adattarci alle loro esigenze e soprattutto alle regole da seguire. Abbiamo già ufficializzato le giornate degli eventi al Castello e a breve usciranno le date di altri eventi, il tutto verrà aggiornato costantemente sulle nostre pagine ufficiali social.”

“Il nostro video ufficiale – continua Scardino – spopola sulla pagina “Visit Sicily” della regione Sicilia, è il più cliccato degli ultimi dieci giorni superando le 800 condivisioni e le 50000 visualizzazioni. Questo ci rende protagonisti e premia il lavoro svolto dell’ultimo anno. Ai miei concittadini e ai turisti che ci verranno a trovare dico di stare sereni, perché abbiamo lavorato sodo, e anche l’estate 2020 sarà un successo, nonostante le tante difficoltà.”