La Fials esprime il suo compiacimento per la riconversione del Cutroni Zodda

Il sindacato Fials con il suo segretario aziendale Aldo Lo Presti e il segretario generale Domenico La Rocca esprimono il loro compiacimento circa la notizia dell’imminente riconversione del Cutroni Zodda da Covid hospital ad ospedale no Covid, con il ripristino di tutte le unità operative e servizi trasferiti o chiusi.

“Attendiamo la loro concretizzazione – si legge nella nota – in fatti ed auspichiamo la riattivazione della chirurgia, dialisi, dermatologia, cardiologia, riabilitazione, medicina generale, neurologia, e soprattutto che renda funzionale la tanto attesa terapia intensiva, in modo da rafforzare la struttura sanitaria ed ampliare il reparto di malattie infettive, che si è distinto durante questo particolare periodo emergenziale. Un sincero grazie va dato a tutto il personale del pronto soccorso covid e della pneumologia covid ed a tutti i servizi ospedalieri ad essi annessi, che non si sono risparmiati in questo difficile periodo.”

Il sindacato spera, inoltre, che possa esserci un rafforzamento delle risorse umane in tutte le unità operative, in modo da dare un vero segnale di riscatto al nosocomio barcellonese che negli ultimi anni è stato sempre depauperato a discapito di una vasta popolazione della provincia di Messina, ridando la giusta ed adeguata assistenza sanitaria che merita di avere ogni singolo cittadino.