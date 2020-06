Incentivi fiscali del nuovo Decreto Rilancio: webinar del Lions Club Barcellona

A seguito del Decreto Rilancio e delle corpose misure fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un Vademecum che illustra, spiega e approfondisce alla platea dei destinatari le misure, i benefici fiscali e le modalità di funzionamento previsti nel decreto. Accanto al Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi arriva la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020. E le rate non ancora utilizzate si potranno cedere alle banche in cambio di liquidità.

Il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato oggi pomeriggio un webinar, che sarà trasmesso alle ore 19 in diretta sulla pagina Facebook di 24live e visibile anche sul sito, per discutere sulle misure previste da questo provvedimento normativo, estremamente corposo.

L’incontro virtuale, moderato dal direttore di 24live Giuseppe Puliafito, prevede un’introduzione all’argomento del presidente Lions Club Barcellona Giuseppe Quattrocchi e i saluti del Sindaco Roberto Materia. Seguirà la relazione del commercialista ed esperto in sgravi fiscali in edilizia Giuseppe Saporita.