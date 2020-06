Messina, deteneva illecitamente una pistola. Arrestato 55enne

Nella mattinata del 26 giugno, i Carabinieri della Stazione di Roccella Valdemone nella provincia di Messina, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato il 55enne B.M., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di arma clandestina da sparo.

Da attività informativa effettuata dai militari della Stazione di Roccella Valdemone sono emersi elementi sulla base dei quali ritenere che il 55enne potesse detenere illecitamente armi. Pertanto sono stati predisposti adeguati servizi di controllo con una perquisizione domiciliare in tre immobili di pertinenza dell’uomo, due siti nel centro abitato di Roccella Valdemone ed un immobile nelle campagne dello stesso comune. Le attività hanno avuto esito positivo ed in particolare nell’abitazione di residenza dell’uomo, il fiuto di una unità cinofila specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi ha indirizzato i militari verso un mobile all’interno del quale sono stati rivenuti una pistola marca Walther PPK, calibro 7.65, n. 49 cartucce dello stesso calibro e 2 cartucce calibro 12 per fucile.

L’arma ed il munizionamento sono state sequestrate e saranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Messina per gli esami balistici finalizzati a verificare il loro eventuale impiego nella commissione di reati e sono tuttora in corso accertamenti volti a risalire alla provenienza della pistola.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di armi clandestine e munizioni ed al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Messina