Teatro Mandanici, incontro di riapertura live del laboratorio multidisciplinare

Si è tenuto oggi presso il teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto l’incontro di “riapertura” live del laboratorio teatrale multidisciplinare. Dopo i mesi di blocco causato dal coronavirus, per i giovani talenti del territorio che hanno seguito il percorso è stata l’occasione di ritrovarsi, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, in teatro.

Presenti all’incontro l’Assessore alla Cultura Angelita Pino e il dirigente dell’Ufficio Teatro Giuseppe Torre, i quali durante il loro intervento si sono complimentati con tutta la troupe per il lavoro svolto, ritenendosi soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo di far diventare il Mandanici un luogo di socialità e di cultura, un luogo in cui la cittadinanza potesse sentirsi a casa e, allo stesso tempo, potesse applaudire i più grandi nomi del panorama teatrale italiano.

“Il fatto che il laboratorio non abbia conosciuto sosta – dice Angelita Pino– nonostante la chiusura del teatro, e che i partecipanti in massima parte abbiano scelto di proseguire l’esperienza online con entusiasmo, sono la dimostrazione che è giusto ed è doveroso investire sulla cultura e sul talento. La crescita di una comunità passa necessariamente attraverso la cultura, il teatro ma soprattutto attraverso voi giovani. La nostra scommessa siete voi.”

Ad intervenire anche il regista Sasà Neri, al quale è stato affidato per il secondo anno consecutivo il laboratorio multidisciplinare.

“Nonostante l’emergenza – afferma Neri – durante questi quattro mesi non ci siamo fermati un attimo. Quattro mesi intensi di incontri online che ci hanno consentito di scavare dentro ognuno di noi. Ci hanno fatto capire che fare teatro così non è facile ma al tempo stesso farlo ci ha insegnato ad affrontare nuove sfide, mettendo alla prova soprattutto noi stessi.”

Il regista, dopo aver ringraziato tutta la sua squadra, ha proiettato un filmato tratto dalle numerose sessioni online svolte durante il lockdown, rinnovando l’appuntamento ufficiale del debutto di “Romeo = Giulietta”, lo spettacolo esito del laboratorio che andrà in scena, sempre nel rispetto delle norme anti-covid, il 25 settembre alle ore 21 presso il Teatro Mandanici.