Messina, sit-in davanti al Comune: Flc Cgil sostiene il movimento “Priorità alla scuola”

Si è tenuto ieri pomeriggio lungo la scalinata di Piazza Unione Europea, di fronte al palazzo del Comune di Messina un colorato sit-in di docenti e personale Ata.

La Flc Cgil di Messina ha aderito alla manifestazione indetta in tutta Italia da “Priorità alla scuola”, un comitato composto da lavoratori, studenti, cittadini per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza e che la ripartenza del sistema pubblico di istruzione sia al centro degli investimenti e delle scelte politiche del governo. La manifestazione ha avuto anche l’adesione del gruppo locale facebook “scuola in presenza” amministrato dal docente Cesare Natoli.

“La complessità del territorio messinese – dichiara il Segretario Generale della Flc Cgil di Messina, Pietro Patti – parla da sola: quasi 100 istituzioni scolastiche su 108 comuni, piccoli plessi e grandi agglomerati urbani, si tratta di una condizione che ordinariamente richiederebbe una maggiore dotazione di personale docente e ATA, che dopo i pesanti tagli Gelmini, spesso, non garantisce la sicurezza e la vigilanza a scuola. Come possiamo chiedere ai Dirigenti Scolastici di questa città di assumersi la responsabilità della sicurezza e del distanziamento di scolaresche che contano una media di 20 alunni per classe, in strutture che spesso sono locali in affitto, non pensati come scuole o addirittura appartamenti adattati.

La Flc Cgil anche nelle interlocuzioni ministeriali sulle Linee guida presentate il 24 giugno dalla Ministra Azzolina ha espresso l’esigenza primaria di aumentare gli organici e stabilizzare i precari, sostenendo la richiesta spontanea del Movimento “Priorità alla scuola” che si è mobilitato insieme ai docenti, ai dirigenti e al personale Ata per rappresentare il bisogno di una scuola inclusiva, in presenza.

“La didattica a distanza – continua Pietro Patti – che è considerata una soluzione sia dalla Ministra che dall’assessore Lagalla, è uno strumento di emergenza, ma produce ulteriori divisioni e discriminazioni tra chi può essere aiutato a casa e chi proviene da un contesto socio-economico deprivato, oltre ad essere effettivamente irrealizzabile con i bimbi piccoli e con gli alunni con diversa abilità. Chiediamo, insieme a questo vivace movimento “Priorità alla scuola”, nato anche a Messina, investimenti immediati e sinergie istituzionali perché abbiamo bisogno della scuola in presenza!”

“Il piano nazionale – dichiara la messinese Graziamaria Pistorino, Segretaria nazionale del sindacato – predisposto dalla Ministra a risorse invariate, scarica sulle scuole la responsabilità di trovare le soluzioni, che si troveranno solo in quelle realtà in cui il contesto territoriale lo consente, replicando, anzi aumentando, le differenze già presenti. Auspichiamo un ripensamento del governo con la definizione di un importante investimento nella scuola, possibile già nel decreto Rilancio, che si discute in questi giorni. La Flc Cgil ha presentato i suoi emendamenti con proposte mirate per riaprire la scuola davvero e che richiedono una spesa di 4,5 miliardi. Ricordiamo a chi governa che, per raggiungere la media dei paesi Ocse, avremmo bisogno di un punto di PIL, 17miliardi.”