Al via il contest fotografico “Castroreale borgo dell’amore”

In occasione della “Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia” che si svolgerà il 27 giugno nel Comune di Castroreale, quest’anno l’iniziativa è impreziosita dal Contest fotografico sul tema “Castroreale borgo dell’amore”.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti e senza limiti d’età. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Ogni partecipante dovrà inviare due foto. Una che rappresenti un angolo romantico del borgo e un’altra che rappresenti un tramonto visto dal borgo (si consigliano la Piazzetta Stracuzzi adiacente a Piazza Candelora e la via Santa Croce a fianco del Duomo)

Sono ammesse fotografie a colori scattate anche nei giorni precedenti al 27 giugno, con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Quelle non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Le foto con la dicitura Contest Castroreale, accompagnate dai dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo) dovranno essere inviate dal 27 giugno al 3 luglio all’indirizzo mail museocivico@castroreale.it

La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile che sarà comunicato il 13 luglio. Ognuna delle fotografie vincitrici sarà premiata con una cena romantica in uno dei locali di Castroreale che potrà essere consumata dal 10 luglio al 30 settembre.